Укрсоцбанк в I пол. 2017г сократил чистый убыток в 1,5 раза

Укрсоцбанк (Киев) по итогам деятельности в январе-июне 2017 года получил 375,931 млн грн чистого убытка, что в 1,5 раза меньше чем за аналогичный период 2016 года, сообщается в обнародованной на веб-сайте банка финансовой отчетности.

Чистый процентный доход финучреждения сократился в два раза – до 94,696 млн грн. В то же время возрос чистый комиссионный доход - на 15,8%, до 372,75 млн грн и прочие операционные расходы - на 5,2%, до 279,032 млн грн. Банк также получил 80,321 млн грн прибыли от операций с ценными бумагами против 3,389 млн грн убытка годом ранее.

Отчисления в резерв под обесценивание кредитов и задолженности клиентов сократились в три раза – до 57,404 млн грн. В то же время административные и прочие операционные расходы возросли на 2,5% - до 1 млрд 148,447 млн грн.

Активы банка за первые шесть месяцев сократились на 5,2% и составили 35 млрд 164,593 млн грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 7,3%, до 18,204 млрд грн.

В пассивах наиболее существенно сократились средства клиентов – на 6,2%, до 24 млрд 968,58 млн грн.

Согласно пресс-релизу Укрсоцбанка, сейчас банк активно и довольно успешно работает над реструктуризацией корпоративного и розничного портфеля, благодаря чему удалось достичь положительной динамики и сократить убытки по сравнению с прошлыми годами.

"К сожалению, на финансовый результат Укрсоцбанка до сих пор влияет качество кредитного портфеля. В целом наша стратегия, включающая работу с проблемными кредитами, реализацию непрофильных активов, а также развитие нового бизнеса, уже показала успешные результаты и, в конечном счете, позволит вывести банк в прибыль. Также стоит отметить, что банк продолжает оставаться надежным и устойчивым, мы генерируем стабильный операционный доход, а показатель достаточности капитала банка и другие нормативы соответствуют требованиям регулятора", - цитируется в документе финансовый директор Укрсоцбанка Сергей Ермаков.

Укрсоцбанк основан в 1990 году. В октябре- 2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал 10-е место (35,202 млрд грн) среди 90 действовавших финучреждений.