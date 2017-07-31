Аукцион по продаже "Президент-Отеля" сорвался из-за отсутствия покупателей

Аукцион по продаже 100% акций расположенного в центре столицы ЧАО "Президент-Отель" по стартовой цене 323,142 млн грн сорвался из-за отсутствия покупателей.

"Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок от потенциальных покупателей", – говорится в сообщении в газете "Ведомости приватизации" в понедельник.

ФГИ напоминает, что аукцион был объявлен 21 июня и назначен на 25 июля.

Ведомство указывало, что 17 апреля 2009 года ЧАО "Президент-Отель" заключило договор аренды на 25 лет с ООО "Строительная компания "Квадр", которое в предыдущие годы добивалось отмены приватизации гостиницы.

Среди условий к победителю было сохранение основных видов деятельности "Президент-Отеля" в течение не менее пяти лет и недопущение увольнения работников, которых на 1 апреля этого года было всего 12 человек.

"Президент-Отель" (до 1998 года – гостиница "Интурист" – последний реализованный проект таких всесоюзных гостиниц) построен в 1990 году. Четырехзвездочная гостиница на 374 номера с конференц-залами на 12-465 чел. была реконструирована в 2006-2012 гг., является самостоятельной частью одноименного гостиничного комплекса и расположена в центре столицы.

Выручка ЧАО "Президент-Отель" в 2016 году выросла на 82,3% – до 61,42 млн грн, а чистая прибыль сократилась в 2,2 раза – до 5,37 млн грн.

Дебиторская задолженность ЧАО на 1 апреля этого года составляла 70,91 млн грн. В том числе долгосрочная – 26,46 млн грн, тогда как кредиторская – всего 3,72 млн грн.

В рамках предыдущей попытки ФГИ осуществить приватизацию "Президент-Отеля" в конце 2015 года стартовая цена 100% его акций была определена на уровне 330,11 млн грн. О намерении приобрести гостиницу тогда заявили ООО "Глобал Риал Истейт Групп Лтд." (Киев), ООО "Дитон Компани" (Сумы), а также ООО "Л.А.Р.К." (Одесса) – миноритарный собственник доли в СК "Квадр".

Однако СК "Квадр" подала жалобу в Окружной административный суд Киева, которая была удовлетворена, что сорвало конкурс. Киевский апелляционный административный суд лишь в начале августа 2016 года удовлетворил апелляционную жалобу ФГИ и отменил решение Окружного административного суда Киева о признании незаконными действий и приказов Фонда о приватизации гостиницы.

Собственниками СК "Квадр", согласно госреестру, являются кипрская "Фесанес Коммершл Лтд" – 91% и ООО "Л.А.Р.К." (Одесса) – 9%. Бенефициары первой не указаны, тогда как миноритарным совладельцем "Л.А.Р.К." через ООО "Вертекс Юнайтед" (Одесса) выступает известный бизнесмен Борис Кауфман.