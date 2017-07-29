Украина нарастила запасы газа в ПХГ до 13 млрд куб. м

Украина нарастила запасы газа в поземных хранилищах газа (ПХГ) до 13 млрд куб. м, что на 20% больше по сравнению с 2016 годом, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

"Перезимуем. Сегодня утром запасы газа в хранилищах пересекли отметку - 13 млрд, это на 20% больше, чем в прошлом году", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Как сообщалось, по состоянию на 22 июля 2017 года украинские хранилища пополнились на 4 млрд 574,87 млн куб. м – с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 12 млрд 675,3 млн куб. м.

Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа.

В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале – 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте – 95,1 млн куб. м (закачка – 144,71 млн куб. м, отбор – 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка – 430,69 млн куб. м газа, отбор – 212,87 млн куб. м), в мае – на 1 млрд 607,57 млн куб. м, в июне – на 1 млрд 496,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.