ВТБ Банк в I полугодии уменьшил убыток в 4,3 раза

ВТБ Банк (Киев) по итогам января-июня 2017 года получил чистый убыток в размере 1,160 млрд грн, что в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года (4,956 млрд грн).

Согласно финансовому отчету, обнародованному на веб-сайте банка, его чистый процентный доход за первое полугодие составил "минус" 6,814 млн грн, тогда как за соответствующий период прошлого года этот показатель был положительным - 7,902 млн грн.

Кроме того, банк получил чистый комиссионный доход в размере 82,968 млн грн (на 15,5% меньше).

Активы банка за шесть месяцев уменьшились на 30,1% и составили 14,019 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам уменьшились на 30,3%, до 8,842 млрд грн.

Уставный капитал к концу указанного периода оставался на прежнем уровне – 34,216 млрд грн, тогда как собственный капитал уменьшился на 58,8% - до 1,163 млрд грн.

ВТБ Банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов ВТБ Банк занимал 16-е место (17,095 млрд грн) среди 90 украинских банков.