АМКУ разрешил связать рекламные агентства "АІТІ" (Carat), "Навигатор" и "АММ" (Vizeum)

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской Christofelo Limited, владеющей 65% в ООО "Рекламно-информационное агентство (РИА) "Навигатор" (Navigator), приобрести свыше 50% в ООО "Рекламное агентство (РА) "АІТІ" (Carat) и ООО РИА "АММ" (Vizeum) (все зарегистрированы по одному адресу в Киеве).

АМКУ также сообщил на своем сайте в пятницу, что согласовал другой кипрской компании Enviral Investments Limited, которой принадлежит 40% в РА "АІТІ", покупку свыше 25% в РИА "Навигатор" и РИА "АММ".

Согласно информации в госреестре, в настоящее время владельцем 60% РА "АІТІ" выступает его бывший директор Александр Гороховский.

В РИА "Навигатор" 35% у кипрской Valeridge Limited, а 100% владельцем РИА "АММ" является кипрская Elisiana Limited.

Информация о бенефициарах всех четырех кипрских компаний в госреестре отсутствует.

РА "АІТІ" в 2015 году сократило чистый доход на 20,4% – до 228,56 млн грн, а чистую прибыль – на 26,1%, до 1,63 млн грн.

Чистый доход РИА "АММ" в 2015 году снизился на 40,9% – до 53,78 млн грн, а чистая прибыль упала в 8,4 раза – до 0,47 млн грн.

РИА "Навигатор" в 2015 году увеличило чистый доход на 65,3% – до 17,12 млн грн, а чистую прибыль – в 2,6 раза, до 0,86 млн грн.

Данные за 2016 год пока отсутствуют. Однако согласно информации Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК) медиа агентство Carat с индикативным биллингом 860 млн грн возглавило рейтинг медиа агентств Украины за 2016 год по этому показателю, Vizeum с показателем 419 млн грн стало в нем 6-м, а Navigator cо 190 млн грн – 15-м.

Годом ранее у Carat индикативный билинг был оценен в 550 млн грн, у Vizeum – в 300 млн грн, у Navigator – в 110 млн грн, что позволило им занять соответственно 2-е, 8-9-е и 17-е места.

Все три медиагентства ВРК отнесло к международному рекламному холдингу Dentsu Aegis Network.