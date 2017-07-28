Экономика

18:40 28.07.2017

Цены на нефть усилили рост

Цены на нефть усилили рост на торгах в пятницу, внимание трейдеров направлено на еженедельные данные Baker Hughes о количестве действующих нефтедобывающих установок в США.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 кв подорожали на $0,92 (1,79%) - до $52,41 за баррель. Стоимость Brent поднялась выше $52 за баррель впервые с 30 мая.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,55 (1,12%) - до $49,59 за баррель.

Цены на нефть выросли на этой неделе более чем на 8% благодаря данным о падении запасов нефти и бензина в США, а также заявлениям представителей ОПЕК о приверженности принятию мер для восстановления баланса спроса и предложения на рынке.

Эксперты отмечают, что очередной отчет Baker Hughes станет важным показателем того, как американские производители нефти справляются с затяжным периодом низких цен.

Количество действующих буровых установок в США быстро увеличивалось в первом полугодии текущего года, однако в июле приостановилось, пишет MarketWatch.

"Чего мы ждем, так это того, что рост застопорился", - отмечает аналитик SCI International Гао Цзянь.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Изменение розничных тарифов на электроэнергию в связи с внедрением RAB станет понятно после проведения облэнерго общественных слушаний

Суд остановил действие решения АМКУ по штрафу для "Укртатнафты"

НБУ отказал в согласовании приобретения существенного участия Гуцериеву и Гусельникову в Сбербанке, Микитасю и Фуксу в Проминвестбанке

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился

Профицит платежного баланса Украины в июне-2017 сократился до $306 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГИ нашел инвестора для создания музея науки на базе имущества УкрИНТЭИ в Киеве

Цены на желруду в Китае достигли максимума за неделю

Рынок акций Украины завершил торги в пятницу ростом

АМКУ разрешил связать рекламные агентства "АІТІ" (Carat), "Навигатор" и "АММ" (Vizeum)

Нацбанк расширил инструментарий по размещению депозитных сертификатов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить катушки для спиннинга на price.ua
РЕКЛАМА