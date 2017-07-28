Цены на нефть усилили рост на торгах в пятницу, внимание трейдеров направлено на еженедельные данные Baker Hughes о количестве действующих нефтедобывающих установок в США.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 кв подорожали на $0,92 (1,79%) - до $52,41 за баррель. Стоимость Brent поднялась выше $52 за баррель впервые с 30 мая.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,55 (1,12%) - до $49,59 за баррель.

Цены на нефть выросли на этой неделе более чем на 8% благодаря данным о падении запасов нефти и бензина в США, а также заявлениям представителей ОПЕК о приверженности принятию мер для восстановления баланса спроса и предложения на рынке.

Эксперты отмечают, что очередной отчет Baker Hughes станет важным показателем того, как американские производители нефти справляются с затяжным периодом низких цен.

Количество действующих буровых установок в США быстро увеличивалось в первом полугодии текущего года, однако в июле приостановилось, пишет MarketWatch.

"Чего мы ждем, так это того, что рост застопорился", - отмечает аналитик SCI International Гао Цзянь.