Экономика

18:26 28.07.2017

ФГВФЛ реализовал акции "ДТЭК Днипрооблэнерго" в 2 раза дешевле стартовой цены ФГИ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) во время аукциона на "Украинской бирже" (УБ) реализовал 250 акций ПАO "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 40 тыс. грн, сообщил брокер по продаже ценных бумаг "Драгон Капитал" (Киев) на своей странице в соцсети Facebook.

Помимо этого, во время аукциона были реализованы 1,2 тыс. акций "Украинской автомобильной корпорации" ("УкрАВТО") за 108,001 тыс. грн.

"Драгон Капитал" напоминает, что начальная цена за акции "ДТЭК Днипрооблэнерго" была установлена на уровне 25 тыс. грн, за акции "УкрАВТО" – 60 тыс. грн.

Ранее Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины объявил о начале проведения биржевых аукционов по продаже акций восьми энергоснабжающих компаний (облэнерго) и энергогенерирующих компаний. В том числе 17 августа запланирован аукцион на "Киевской международной фондовой бирже" по продаже 1 млн 497,904 тыс. акций (25% ценных бумаг) ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго". Начальная стоимость пакета установлена на уровне 490,054 млн грн. То есть стартовая цена одной акции установлена на уровне 327,16 грн, тогда как ФГВФЛ реализовал ценные бумаги по 160 грн за шт.

По данным УБ акции "ДТЭК Днипрооблэнерго" по итогам торгов 27 июля подешевели на 5,45% - до 156 грн за шт. В пятницу сделок с ценными бумагами не было.

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