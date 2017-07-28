Экономика

17:41 28.07.2017

AUDM подготовила и передала в МЭРТ пакет законопроектов по либерализации экспорта ВВТ

Ассоциация производителей вооружений и военной техники Украины (AUDM) подготовила и передала на рассмотрение в Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) пакет законопроектов по либерализации условий экспорта вооружений и военной техники (ВВТ), сообщила пресс-служба AUDM.

Как уточняется в сообщении, первый законопроект предусматривает внесение изменений в закон Украины "О внешнеэкономической деятельности" в части предоставления производителям вооружения ВВТ права осуществлять экспорт своей продукции и импорт для нужд производства самостоятельно, без госпосредников. Второй – внесение поправок в закон "О государственном контроле за международными передачами товаров военного и двойного назначения". Правки касаются автоматизации и повышения эффективности работы Госслужбы экспортного контроля Украины.

Как заявил глава AUDM Вадим Кодачигов, на сегодня самостоятельный выход на внешние оружейные рынки для частных украинских оборонных предприятий фактически закрыт: они должны работать через госпосредников, что ведет к удорожанию оборонной продукции и делает ее неконкурентной на мировом рынке.

"Государство должно снять эту монополию и выполнять только контролирующую функцию, а не быть посредником", - заявил он.

Согласно некоторым экспертным оценкам, либерализация государственной системы экспорта вооружений и реализация экспортного потенциала частного сегмента ОПК, позволит повысить объемы экспорта ВВТ Украины до $2-2,5 млрд в год и обеспечить ресурс на разработку новых образцов вооружений для ВСУ.

Вместе с тем, отмечают в AUDM, мизерный объем гособоронзаказа (порядка $300 млн в 2017 году) не позволяет загрузить существующие мощности ОПК страны.

По данным украинского военного ведомства, в 2016 году в структуре исполнителей ГОЗ около 50% составили частные оборонные компании.

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