Экономика

17:12 28.07.2017

Суд остановил действие решения АМКУ по штрафу для "Укртатнафты"

Хозяйственный суд Киева в качестве обеспечительной меры поиску ПАО "Укртатнафта" остановил действие решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с этой компании штрафа на сумму 1 млрд 2,6 млн грн.

Соответствующее решение от 26 июля обнародовано в Едином госреестре.

В своем ходатайстве к суду "Укртатнафта" аргументировала необходимость обеспечительной меры тем, что взыскание штрафа могло бы привести к остановке Кременчугского НПЗ и попаданию Украины в зависимость от поставок нефтепродуктов из России.

Как сообщалось, АМКУ в марте 2017 года решил оштрафовать ПАО "Уктатнафта", ПАО "НПК "Галичина", ООО "Торговый дом "Прикарпаттянафтотрейд", ООО "Котлас" и ООО "Галнафта" на общую сумму 1 млрд 371,27 млн грн за согласованные действия на аукционах по продаже нефти отечественной добычи в марте – июле 2015 года

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Интерфакс-Украина
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