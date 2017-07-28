Экономика

16:53 28.07.2017

ГФС отчиталась об увеличении поступлений от НДФЛ на треть в I полугодии

Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за шесть месяцев 2017 года увеличились на 20,4 млрд грн, или на 35,4%, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на официальном веб-сайте в пятницу.

Согласно сообщению, в целом за полгода сводный бюджет получил 77,7 млрд грн от НДФЛ.

"В июне было уплачено 15,3 млрд грн налога на доходы физических лиц. Этот показатель на 37,4% превышает показатель за аналогичный период годом ранее", – цитирует пресс-служба директора департамента доходов и сборов с физических лиц ГФС Павла Дроняка.

Как сообщает ведомство, военный сбор за этот период составил 6,9 млрд грн, что на 1,7 млрд грн или 31,9% больше прошлогоднего показателя. В июле в госбюджет поступило 1,3 млрд грн военного сбора, что на 36,2% больше, чем в июле 2016 года.

ГФС также отмечает увеличение на 22 млрд грн отчислений единого взноса на общеобязательное социальное страхование (ЕСВ). В целом за полгода бюджет получил 84,3 млрд грн ЕСВ. Только в июле этот показатель увеличился на 5 млрд грн в годовом сравнении и достиг 16,7 млрд грн.

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