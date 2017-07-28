Экономика

16:52 28.07.2017

НБУ отказал в согласовании приобретения существенного участия Гуцериеву и Гусельникову в Сбербанке, Микитасю и Фуксу в Проминвестбанке

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины (НБУ) 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк", Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в ПАО "Проминвестбанк".

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе НБУ.

"Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины ", - сказал представитель пресс-службы регулятора.

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