НПК "Искра" расширяет производство новых средств РТР и РЭБ для ВСУ

Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс (НПК) "Искра" (Запорожье) расширяет производство в интересах ВС Украины новых средств РТР и РЭБ, сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"Учитывая потребность ВСУ в средствах радиоэлектронной борьбы, "Искра" освоила производство нового направления военной техники - комплекса РЭБ "Мандат-Б1Э" и станции РЭБ Р-330TRC", - отмечается в сообщении.

"В настоящее время "Мандат" - на этапе изготовления и будет передан войскам согласно плану", - уточняют в госконцерне.

Как отмечается, помимо этого, на сегодняшний день НПК "Искра" ведет работы по изготовлению в интересах ВСУ опытного образца нового средства контрбатарейной борьбы, обеспечивающего существенное повышение эффективности ведения боя. Передача новой разработки на госиспытания намечена на 2018 год. Также предприятием завершен первый этап разработки новой радиолокационной станции обнаружения воздушных объектов, движущихся на малых и сверхмалых высотах.

"КП "НПК "Искра" успешно выполняет все договорные обязательства перед Министерством обороны. Во II квартале 2017 года предприятие передало ВСУ станцию РЭБ Р-330TRC, предназначенную для обнаружения и подавления каналов радиосвязи в диапазоне частот от 30 до 2500 МГц", - информирует пресс-служба.

По данным "Укроборонпрома", в 2014-2017 годах КП НПК "Искра" изготовило и передало военным заказчикам, включая зарубежных, 32 ед. военной техники.

Как уточняют в госконцерне, экспортные поставки обеспечивают высокий уровень доходности и позволяют инвестировать развитие производства предприятия.

НПК "Искра" – один из национальных лидеров в сфере активной радиолокации, с апреля 2011 года по решению правительства Украины входит в состав госконцерна "Укроборонпром". В мирное время около 80% продукции НПК "Искра" поставлялось на экспорт более чем в 50 стран.

Как сообщалось, в условиях аннексии РФ Крыма и военных действий на Донбассе в 2014 году ОПК Украины утратил более 20 предприятий, включая ГАХК Топаз". В 2015 году "Укроборонпром" сообщил о восстановлении утраченных на Донбассе стратегических оборонных производств в других регионах Украины, в частности, ГАХК "Топаз" удалось эвакуировать в Запорожскую область. В 2016 году правительство передало в управление "Укроборонпрома" корпоративные права государства в ГАХК "Топаз".

"Мандат-Б1Э" разработки ГАХК "Топаз" предназначен для мониторинга радиоэлектронной обстановки и постановки радиопомех каналам радиосвязи в диапазоне частот от 1,5 до 1000 МГц, принят на вооружение ВСУ в 2014 году.

В условиях новых вызовов обороноспособности Украины оперативное переоснащение ВСУ современными средствами РТР и РЭБ отнесено к приоритетам ОПК.