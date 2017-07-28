Порошенко подписал закон об обязательном учете водо- и теплоснабжения

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который определяет правовые, экономические и организационные принципы обеспечения коммерческого, в том числе распределительного, учета услуг по поставкам тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения, сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу.

Законом вводится обязательный учет тепла и воды, благодаря учету население будет платить лишь за потребленные ресурсы. Ввод норм данного закона позволит контролировать эффективность реализации мер по энергоэффективности. Все это должно способствовать уменьшению расходов потребителей на оплату коммунальных услуг.

Нормы закона определяют порядок оснащения зданий и отдельных помещений узлами коммерческого учета, их обслуживания, замены и абонентского учета, особенности снятия показаний узлов учета и соответствующего распределения объема потребленных коммунальных услуг, организационно-правовые принципы формирования счетов по оплате коммунальных услуг.

Как ожидается, реализация закона позволит повысить эффективность функционирования сфер теплоснабжения и централизованного водоснабжения, создать стимулы рационального использования водных и энергетических ресурсов, а также будет способствовать налаживанию взаимовыгодных отношений между потребителями и субъектами ведения хозяйства, которые оказывают соответствующие услуги.

По оценкам экспертной среды, принятие закона позволит снизить на три четверти объем неучтенных расходов воды во внутридомовых системах и сократить потребление тепловой энергии в течение одного-трех лет в среднем на 15-20%, что, в свою очередь, будет способствовать уменьшению потребления газа и сокращению выбросов парниковых газов.

Закон разработан с целью имплементации ряда статей Директивы 2012/27/ЕС об энергетической эффективности в рамках взятых Украиной обязательств перед Европейским Союзом.

Как сообщалось, Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №4901 22 июня 238 голосами.

Документ предусматривает обязательное оснащение домовыми счетчиками всех зданий, присоединенных ко внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения. Такие счетчики должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 года (для жилых домов), или до 1 октября 2017 года (для нежилых зданий).

Для многоквартирных домов обязательным будет оснащение индивидуальными приборами учета, или приборами-распределителями показателей потребления тепловой энергии. Такие счетчики должны быть установлены до 1 октября 2018 года (для нежилых зданий с несколькими потребителями – до 1 октября 2017 года).

Закон запрещает присоединение к сетям новых строений, не оборудованных указанными выше счетчиками.

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