Экономика

12:01 28.07.2017

МФК направит $15 млн на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

Международная финансовая корпорация решила инвестировать $15 млн в Фонд прямых инвестиций для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Международная финансовая корпорация приняла решение инвестировать 15 млн долл. в Фонд прямых инвестиций для поддержки в Украине малого и среднего бизнеса. Уверен, этот шаг даст украинским бизнесменам и экономике в целом новый толчок к развитию", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

При этом он отметил, что для правительства является приоритетом содействовать легальному бизнесу ради экономического роста.

"Именно предприниматели создают национальный продукт и двигают экономику вперед", - сказал премьер.

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Интерфакс-Украина
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