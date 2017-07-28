Экономика

12:19 28.07.2017

"Укрзализныця" за неполные 7 месяцев отремонтировала почти 1 тыс. км путей

ПАО "Укрзализныця" с начала 2017 года отремонтировало 976,2 км путей, в том числе полностью реконструировало почти 105,7 км.

Кроме того, как сообщила пресс-служба ПАО, капитальным ремонтом обновлено 135,4 км путей, средний ремонт выполнен на 475,4 км путей, комплексно-оздоровительный - на 259,7 км.

Также работники путевого хозяйства заменили на новые 84 комплекта стрелочных переводов, 69 стрелочных переводов заменено отремонтированными старогодными и оздоровлено средним ремонтом 325 стрелочных переводов.

Путевые работы продолжаются. К концу года планируется обновить еще 337,7 км путей.

Эксплуатационная протяженность главных путей украинских железных дорог -19,399 тыс. км, из которых 75,5% - это бесстыковой путь.

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Интерфакс-Украина
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