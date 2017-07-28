Укргазбанк в I пол.-2017 сократил чистую прибыль на 29,3%

Укргазбанк (Киев) по итогам января-июня 2017 году получил 64,514 млн грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно финансовому отчету банка, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый процентный доход за указанны период возрос в три раза - до 959,449 млн грн.

С вычетом расходов на формирование резервов чистый процентный доход составил 598,978 млн грн, что в 1,8 раза меньше соответствующего показателя за январь-июнь 2016 года, поскольку тогда банк расформировал 751,311 млн грн резервов.

Кроме того, за первое полугодие 2017 года банк получил 239,42 млн грн чистого комиссионного дохода, что в 1,67 раза выше прошлогоднего показателя. В целом непроцентные доходы составили 445,319 млн грн.

Активы банка за первые шесть месяцев года возросли на 21,9% и составили 65,71 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 46%, до 29,703 млрд грн.

В пассивах наиболее существенный прирост зафиксирован по статье "средства клиентов", которые возросли на 25,4% - до 57,904 млрд грн.

Уставный капитал банка не изменился и к концу июня 2017 года составлял 13,837 млрд грн.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году.

По состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Министерства финансов владело 94,9409% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (63,732 млрд грн) среди 90 действовавших в стране банков.