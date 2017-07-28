Международный сырьевой трейдер AOT открывает представительство в Украине

Международный сырьевой трейдер AOT Energy открывает представительство в Украине.

Как свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц, ООО "АОТ Энерджи Украина" с офисом в Киеве зарегистрировано 14 июля 2017 года. Основной вид деятельности – торговля природным газом.

Материнская структура "АОТ Энерджи Украина" - AOT Gas Holding AG (Швейцария).

Как сообщалось, ранее AOT осуществлял поставки газа в Украину через свое польское подразделение.

В Украине уже открыли свои представительства международные трейдеры MET, Trafigura.

Лицензию на поставку газа в Украине намерена получить французская Engie.