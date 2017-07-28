Экономика

10:53 28.07.2017

lifecell в I полугодии получил 232 млн грн чистого убытка, увеличил доход на 3%

Мобильный оператор lifecell в январе-июне 2017 года получил чистый убыток в размере 232 млн грн, тогда как за аналогичный период 2016 года его чистая прибыль составила 1,11 млрд грн.

Согласно данным финансового отчета материнской компании Turkcell (Турция), обнародованных на ее официальном сайте, доход компании за шесть месяцев возрос на 3% - до 2,353 млрд грн. Показатель EBITDA снизился на 5,6% - до 623,3 млн грн. В то же время маржа EBITDA сократилась на 2,4 процентных пункта и составила 26,5%.

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