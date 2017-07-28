Евро возобновил подъем в паре с долларом

Евро в пятницу возобновил подъем в паре с долларом, однако аналитики ожидают потенциального ослабления единой валюты в течение дня из-за слабых прогнозов инфляции в Германии.

Евро на 8:55 кв 28 июля стоил $1,1695 по сравнению с $1,1677 на закрытие торгов в Нью-Йорке в четверг. За предыдущую сессию евро подешевел к доллару на 0,5%.

Курс евро к японской нацвалюте снизился до 129,79 иены, доллар в паре с иеной подешевел на 0,3% - до 110,97 иены.

С начала недели евро прибавил 0,3% по отношению к доллару и 0,1% к иене. Доллар в паре с иеной подешевел на 0,1%.

Предварительная оценка июльской инфляции в Германии будет обнародована в 15:00 кв в пятницу. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают ослабления роста индекса потребительских цен, рассчитанного по стандартам ЕС (HICP), до 1,4% в годовом выражении с 1,5% в июне.

Экономика Франции во втором квартале 2017 года выросла на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee.

В годовом выражении ВВП вырос на 1,8%.

Поквартальный рост совпал со средним прогнозом рынка, тогда как рост в годовом выражении оказался сильнее ожиданий на 0,2 процентного пункта.

Швейцарский франк дешевеет четвертую сессию подряд, поскольку сработали крупные стоп-приказы японских трейдеров и инвестбанков. В паре с евро франк обновил минимум с января 2015 года, по отношению к ряду других валют упал более чем на 0,5%.