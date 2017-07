Apple остановила производство iPod nano и iPod shuffle

Apple закрыла производство своих плееров iPod nano и iPod shuffle - последних в линейке компании, у которых нет доступа к интернету, пишет The Verge.

Так, компания закрыла страницы этих плееров, а по ссылке "Купить", которую до сих пор выдают поисковики, нельзя пройти.

В ответ на запрос The Verge представитель компании написал, что Apple оставила производство только плеера iPod touch, который будет доступен в двух моделях - с 32 и 128 Гб памяти.

TNW is hiring..!

11 new #jobs in #amsterdam

Have you got what it takes?



Apply now: https://t.co/IT5ljSLf7D pic.twitter.com/wy6wsLhd7a