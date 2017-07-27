Apple остановила производство iPod nano и iPod shuffle

Apple закрыла производство своих плееров iPod nano и iPod shuffle - последних в линейке компании, у которых нет доступа к интернету, пишет The Verge.

Так, компания закрыла страницы этих плееров, а по ссылке "Купить", которую до сих пор выдают поисковики, нельзя пройти.

В ответ на запрос The Verge представитель компании написал, что Apple оставила производство только плеера iPod touch, который будет доступен в двух моделях - с 32 и 128 Гб памяти.

Плееры iPod nano и iPod shuffle не будут сразу изъяты из сетей электроники - они останутся в ассортименте до тех пор, пока магазины не распродадут все запасы.

В 2014 году Apple изъяла из производства свой культовый iPod classic.