Экономика

18:56 27.07.2017

НКРЭКУ сформировала нормативную базу для перевода облэнерго на RAB-регулирование

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), завершила формирование нормативной базы, необходимой для перевода энергоснабжающих компаний на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование).

Соответствующие документы регулятор принял на заседании в четверг.

"Сегодня комиссия полностью завершила формирование нормативной базы для внедрения стимулирующего тарифообразования для дистрибуции электроэнергии и передачи по магистральным сетям … Переход на стимулирующее регулирование позволит привлекать инвестиции, повысить энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в дальнейшем – и снизить тарифы!", - написал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк на своей Facebook-стрнице.

Вопрос перевода конкретных компаний на RAB-регулирование будет рассматриваться отдельно, после проведения ими открытых слушаний.

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