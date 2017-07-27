НКРЭКУ сформировала нормативную базу для перевода облэнерго на RAB-регулирование

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), завершила формирование нормативной базы, необходимой для перевода энергоснабжающих компаний на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование).

Соответствующие документы регулятор принял на заседании в четверг.

"Сегодня комиссия полностью завершила формирование нормативной базы для внедрения стимулирующего тарифообразования для дистрибуции электроэнергии и передачи по магистральным сетям … Переход на стимулирующее регулирование позволит привлекать инвестиции, повысить энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в дальнейшем – и снизить тарифы!", - написал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк на своей Facebook-стрнице.

Вопрос перевода конкретных компаний на RAB-регулирование будет рассматриваться отдельно, после проведения ими открытых слушаний.