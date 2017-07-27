Днепровский меткомбинат начал получать первый чугун, намерен в августе задуть третью домну

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), начал получать первый чугун после четырехмесячного простоя, продолжает раздувку двух доменных печей и планирует ввести в производство еще одну домну в августе.

Как сообщается в информации пресс-центра предприятия со ссылкой на начальника агломерационного цеха ДМК Сергея Пустового, на прошлой неделе осуществлен пуск агломерационной фабрики №2. К настоящему времепни произведено более 14 тыс. тонн агломерата.

"В июле будем работать двумя-тремя машинами, создавая запас агломерата на рудном дворе. В августе планируем работать в полную силу – всеми шестью машинами, чтобы обеспечить агломератом три доменные печи", - сказал начальник цеха.

В свою очередь, другой представитель комбината сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что продолжается отладка работы двух доменных печей - ДП-1М и ДП-9.

"ДП-1М уже нормально работает, в частности, вчера было выплавлено 600 тонн чугуна, а вот с ДП-9 пока есть сложности. В ближайшее время - завтра, максимум послезавтра - будет запускаться кислородно-конвертерный цех (ККЦ). Поскольку есть чугун, то можно постепенно восстанавливать всю производственную цепочку", - пояснил собеседник агентства.

В то же время он не уточнил, когда будет задуваться ДП-12: "Планы есть на август, но когда точно - будет зависеть от ситуации".

Как сообщалось, после почти 4-месячного простоя 22 июля задута доменная печь ДП-1М, 23 июля - ДП-9.

ДМК в последнее время работал на 25-30% мощности из-за отсутствия кокса и оборотных средств. 30 марта 2017 года были изданы приказы №305 "О работе комбината в условиях остановки основного производства" и №307 "О "горячей" консервации оборудования комбината" из-за острой нехватки оборотных средств и отсутствия сырья для работы.

На комбинате заявляли, что после возмещения НДС в размере 1,2 млрд грн ДМК возобновит работу. Государственная казначейская служба сообщила, что в апреле текущего года ДМК было возмещено 1 млрд 204,6 млн грн, в марте - 647,8 млн грн. Однако до последнего времени предприятие простаивало. Позднее на комбинате заявили, что для запуска необходимо разово $150 млн.

В начале июля генеральным директором ДМК был назначен бывший гендиректор ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящего в группу "Метинвест", Александр Подкорытов. В свою очередь, один из собственников "ИСД Сергей Тарута заявил, что выступит гарантом платежеспособности ДМК перед кредиторами и будет вести переговоры с акционерами об условиях немедленного запуска предприятия.

После этого была достигнута договоренность с поставщиками сырья и энергоресурсов. Кроме того, при условии усиления менеджмента ДМК акционерами было дано согласие на запуск предприятия и их гарантии текущих проплат за сырье и энергоресурсы. Долги комбината будут реструктурированы и начнут выплачиваться кредиторам после стабилизации работы предприятия.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.