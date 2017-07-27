"Бердянские жатки" в I полугодии сократили чистую прибыль

Производитель сельскохозяйственной техники ЧАО "Бердянские жатки" (Запорожская обл.) в январе-июне 2017 года получил чистую прибыль в размере 2,4 млн грн, что на 56,8% меньше, чем за тот же период 2016 года.

Согласно квартальной финансовой отчетности предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход от реализации за указанный период составил 134,9 млн грн – на 5,4% больше.

По итогам первого полугодия предприятие нарастило валовую прибыль на 16,8% - до 41,3 млн грн, прибыль от операционной деятельности сократилась на 12,7% до 14,5 млн грн.

Таким образом, с учетом ранее обнародованных показателей деятельности компании в первом квартале во втором квартале текущего года чистый доход вырос на 6,2% - до 98,4 млн грн, чистая прибыль сократилась на 31,6% - до 6 млн грн.

ЧАО "Бердянские жатки" (до 2017 года – публичное АО), созданное в 2000 году в процессе реорганизации ОАО "Первомайский завод сельхозмашин", выпускает жатки для уборки подсолнечника, кукурузы, жатки валковые, приспособления для уборки рапса, подсолнечника и сои. Продукты, осваиваемые компанией с 2011 года, она выпускает под торговой маркой "Джон Гриевз" (основатель компании).

Согласно годовому отчету компании в системе НКЦБФР, в 2016 году она увеличила чистый доход в 2,5 раза к 2015 году - до 406,17 млн грн, чистая прибыль сократилась на 15,6% - до 25,84 млн грн.

Как сообщалось, Минэкономразвития включило компанию в перечень предприятий сельхозмашиностроения, технику которой аграрии могут приобрести с 20%-ной компенсацией ее стоимости.