Количество получателей субсидий в Украине за год выросло – Музыченко

Жилищные субсидии переназначены более чем 4,3 млн домохозяйств и Украине, проинформировал директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"На текущий момент получателей субсидий действительно больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день переназначены, и получат такую субсидию более 4,3 млн домохозяйств", - сказал В.Музыченко на брифинге в Киеве в четверг.

При этом он отметил, что рост количества получателей субсидий в прошлом году был вызван повышением цен на жилищно-коммунальные услуги в Украине.

По прогнозам чиновника, в нынешнем году количество получателей субсидий может сократиться. Он пояснил, что тарифы и цены на жилищно-коммунальные услуги не будут повышаться такими темпами, как это было ранее. Кроме того, напомнил В.Музыченко, в Украине повысились доходы населения: увеличилась минимальная заработная плата, выросли зарплаты у работников бюджетной сферы.

"Учитывая обстоятельства, которые есть сейчас, мы усматриваем, что большая часть граждан будет иметь возможность самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. Мы сегодня наблюдаем, что численность семей, которым предоставляются субсидии, будет уменьшаться", - заявил директор департамента.

Вместе с тем он добавил, что субсидии гражданам, которые получали такую помощь в предыдущем году, в нынешнем сезоне будут переоформлены автоматически.

При этом в ведомстве отмечают, что повторно необходимо подавать документы на оформление субсидий тем гражданам, кто арендует жилье или у кого произошли изменения в составе семьи.

По словам В.Музыченко, более 80% домохозяйств помощь на следующий год уже переоформлена. Он также сообщил, что жилищную субсидию не переназначили около 1,2% субсидиантам.

Говоря о причинах отказа в предоставлении субсидии, чиновник указал, что таковой является осуществленная покупка на сумму более 50 тыс. грн. Речь не идет, пояснил он, об оплате услуг, лечения или образования на такую сумму. В.Музыченко также добавил, что основанием для отказа в предоставлении субсидий на следующий год может быть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

"Если говорить о других критериях, которые дают возможность не назначать субсидию или лишают права на получение субсидий, то с мая месяца – это факт наличия просроченной свыше двух месяцев задолженности. Но он касается только переназначения субсидий на следующий год", - добавил чиновник.