НБУ в I полугодии увеличил активы на 3,48%

Валюта баланса Национального банка Украины (НБУ) по состоянию на 1 июля составляла 973,316 млрд грн, что на 3,48% больше, чем на 1 января 2017 года, соответствующие финпоказатели обнародовал центробанк в правительственной газете "Урядовый курьер".

В активах баланса основные изменения зафиксированы по статьям: "средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах", которые сократились в 1,8 раза – до 28,285 млрд грн, а также "ценные бумаги нерезидентов", возросшие на 21,2% - до 333,62 млрд грн.

В пассивах наиболее существенно возросли средства государственных и других учреждений – на 40,3%, до 68,069 млрд грн, обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) – на 15,1%, до 195,473 млрд грн, а также резервы переоценки активов и обязательства – на 22,5%, до 114,215 млрд грн.

Больше всего сократились наличные средства в обращении – на 2,9%, до 331,01 млрд грн и депозитные сертификаты НБУ – на 21,3%, до 53,652 млрд грн.

Как сообщалось, совет НБУ во время очередного заседания 15 апреля 2017 года утвердил распределение 59,45 млрд грн прибыли Нацбанка за 2016 год, в том числе направление в государственный бюджет 44 млрд 378,83 млн грн и на формирование общих резервов собственного капитала - 15 млрд 71,74 млн грн.

НБУ уже перечислил в госбюджет четыре транша, на общую сумму 25 млрд грн. К концу текущего года Нацбанку остается перечислить 19,4 млрд грн.