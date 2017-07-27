АМКУ рассмотрит жалобу "Электронтранса" с просьбой отменить заключение договора на поставку Киевом 40 трамваев Pesa

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 4 августа рассмотрит жалобу украинско-немецкого СП "Электронтранс" (Львов), который просит отменить объявление о намерении "Киевпасстранса" заключить договор с польской Pesa на поставку 40 ед. 26-метровых трамвайных вагонов после победы в аукционе 18 июля.

Согласно решению АМКУ, обнародованному вечером во вторник, поданная 24 июля жалоба "Электронтранса" принята к рассмотрению только в части несоответствия ценового предложения победителя условиям проведенного аукциона.

В то же время в части несоответствия, по мнению "Электронтранса", предложений победителя условиям тендерной документации, АМКУ отказал в рассмотрении, мотивируя нарушением сроков подачи жалобы.

Как сообщалось, 18 июля PESA на аукционе в ProZorro выиграла у "Электронтранса" торги на поставку 40 трамвайных вагонов Киеву, предложив их за 1 млрд 813,199 млн грн при ожидаемой сумме закупки 1,946 млрд грн. При этом предложение "Электронтранса" было только на 1 тыс. грн больше - 1 млрд 813,2 млн грн.

Тогда же было опубликовано объявление о намерении заключить договор с польской компанией.

В своей жалобе в АМКУ "Электронтранс", в частности, указывает на то, что условиями тендера оговорена поставка товара на условиях DАP согласно Incoterms-2010, которая предусматривает освобождение иностранного участника от уплаты 5%-й импортной пошлины.

"То есть, расходы по уплате ввозной пошлины понесет заказчик – КП "Киевпастранс" в сумме около 75,55 млн грн (5% от 1,511 млрд грн (сумма без НДС)). Таким образом, по результатам анализа поданного PESA предложения, цена товара не включает все налоги, сборы и обязательные платежи. Поэтому считаем, что действиями заказчика созданы препятствия для правильного определения цены и установлены неравные условия для предложений резидентов и нерезидентов", - отмечается в жалобе.

При этом "Электронтранс" указывает на то, что с учетом суммы импортной пошлины предложение PESA становится существенно дороже предложения украинского участника.

В части несоответствия предложения PESA условиям тендера, в жалобе указывалось, что сертификат соответствия на трамваи польской компании не подтверждает их испытание по многим пунктам четырех ДСТУ, регламентирующих характеристики, важные для безопасности техники.

Планы закупки Киевом польских трамвайных вагонов, которые, по сообщениям СМИ, находятся на складе польской компании, поскольку от их закупки ранее отказалась Москва, вызвали возмущение и широкий общественный резонанс. При этом условия тендера предполагают поставку новых трамвайных вагонов до конца текущего года, что для украинских производителей является практически невыполнимой задачей.

Киев в начале апреля текущего года объявлял первый тендер на поставку 40 трамвайных вагонов на 1,96 млрд грн, однако в конце мая торги были отменены, поскольку м на участие в них заявку подала только польская Pesa.

В то же время СП "Электронтранс" в середине июня победило в торгах на поставку Киеву семи низкопольных 30-метровых трамвайных вагонов за 301 млн грн..

В Киеве уже эксплуатируется около 10 трамвайных вагонов Pesa.