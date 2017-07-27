Экономика

13:45 27.07.2017

Доля юаня в международных расчетах выросла до максимума за 7 месяцев

Доля юаня в международных расчетах повысилась в июне 2017 года второй месяц подряд и достигла максимума с ноября прошлого года - 1,98% по сравнению с 1,61%, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT.

Таким образом, юань остается на шестом месте среди наиболее популярных мировых валют. Однако в долгосрочной перспективе продолжается снижение: в 2015-2016 годах этот показатель заметно превышал 2,5%.

Доллар США остается бесспорным лидером мировых расчетов - его доля в международных платежах через SWIFT в июне уменьшилась до 40,47% с 40,58% месяцем ранее. Евро, прочно удерживающий второе место, также несколько снизил долю - с 33,30% до 32,89%. Доля фунта стерлингов увеличилась с 7,08% до 7,29%, японской иены - с 3,11% до 3,16%.

Канадский доллар повысил долю в международных расчетах до максимума с февраля 2013 года - 2,04%. При этом использование сингапурского доллара было минимальным с августа 2011 года.

Между тем ранее на этой неделе Банк Англии сообщил, что среднесуточный объем операций с юанем в Лондоне уменьшился на 15% с октября 2016 года по апрель 2017 года - до $34 млрд.

В Нью-Йорке объемы торговли юанем сократились более чем на четверть, до $1,43 млрд в сутки.

В августе 2015 года китайская нацвалюта впервые поднималась на четвертое место по популярности для международных расчетов, опередив японскую иену и канадский доллар.

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