Госбюджет Украины в I полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн

Профицит государственного бюджета Украины в первом полугодии 2017 года составил 29,04 млрд грн, хотя по общему фонду был зафиксирован дефицит 1,7 млрд грн, сообщает Государственная казначейская служба.

Согласно ее данным, основной причиной стало увеличение бюджетных средств на счету спецфонда за счет поступления в конце апреля 28,6 млрд грн от спецконфискации.

Такие результаты кардинально отличаются от показателей исполнения госбюджета-2016, который по итогам первого полугодия имел дефицит 35,1 млрд грн, в том числе по общему фонду – 33,66 млрд грн.

Госказначейство уточняет, что в июне этого года госбюджет был сведен с профицитом 2,57 млрд грн, в том числе по общему фонду – 4,91 млрд грн, тогда как по спецфонду был зафиксирован дефицит в 2,34 млрд грн.

Согласно обнародованным данным, заимствования в первом полугодии текущего года составили по общему фонду 62,33 млрд грн при плане на этот период 136,88 млрд грн, тогда как погашения – соответственно 38,46 млрд грн при плане 48,49 млрд грн.

В спецфонд в январе-июне было привлечено 2,4 млрдл грн займов при плане на этот период в 16,1 млрд грн.

Приватизация за первое полугодие принесла всего 0,11 млрд грн из ожидавшихся 6,37 млрд грн.

Госказначейство также указало, что сводный бюджет в январе-июне-2017 был сведен с профицитом 52,15 млрд грн, в том числе по общему фонду – 27,04 млрд грн. За июнь профицит сводного бюджета составил 1,67 млрд грн за счет профицита по общему фонду в 7,08 млрд грн.

Как сообщалось, Госбюджет-2017 предполагает предельный размер дефицита в 77,65 млрд грн, в том числе по общему фонду – 62,34 млрд грн, тогда как в 2016 году дефицит составил 70,13 млрд грн, или 2,94% ВВП, в том числе по общему фонду – 63,74 млрд грн.