Число пользователей Facebook превысило 2 млрд

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2017 года на 71% благодаря быстрому росту рекламной выручки.

"У нас были хороший второй квартал и хорошее первое полугодие. Наше сообщество достигло 2 млрд человек, и мы стремимся сблизить жителей мира", - заявил основатель и глава компании Марк Цукерберг.

Как сообщается в пресс-релизе Facebook, чистая прибыль в апреле-июне подскочила до $3,89 млрд, или $1,32 в расчете на акцию, по сравнению с $2,28 млрд, или $0,78на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка компании повысилась на 44,8% - с $6,4 млрд до $9,32 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Facebook на уровне $1,12 на акцию при выручке в $9,2 млрд.

Доходы соцсети от рекламы в минувшем квартале выросли на 47% - до $9,1 млрд, говорится в пресс-релизе. Около 87% выручки от рекламы в первом квартале компания получила с мобильных устройств по сравнению с 84% годом ранее.

Вместе с тем уже год Facebook в каждом квартале предупреждает о замедлении темпов увеличения доходов от рекламы, однако пока эти опасения не стали реальностью. Вместе с тем главный финансовый директор Facebook Дэвид Венер в ходе телеконференции сказал, что ожидает ослабления роста рекламной выручки в III квартале.

При этом руководители Facebook отметили, что стоимость размещения рекламы в соцсети выросла в связи с увеличением спроса рекламодателей. Средняя цена размещения подскочила на 24%, в том числе из-за роста доли более дорогой видеорекламы.

Месячная аудитория Facebook выросла на 17% в годовом выражении, до 2,01 млрд человек при ожидавшемся повышении до 1,93 мрлд. Количество пользователей соцсети с ежедневной активностью учетной записи выросло также на 17% - до 1,32 млрд, совпав с прогнозом.

Также М.Цукерберг рассказал в ходе телеконференции, что месячная аудитория WhatsApp достигла 1,3 млрд пользователей, при этом 1 млрд человек пользуются мессенджером ежедневно. В учетные записи WhatsApp Status (клон Snapchat Stories) каждый день заходят более 250 млн пользователей.

По оценкам аналитической фирмы eMarketer, нетто-выручка Facebook в сегменте цифровой рекламы увеличится в 2017 году на 35% - до $36,29 млрд.

Акции Facebook подорожали на 3,3% на дополнительных торгах после закрытия основной сессии в Нью-Йорке в среду. Капитализация компании с начала 2017 года выросла на 44%, до $480 млрд.

Аналитики улучшают рейтинги акций Facebook и отмечают, что рыночная стоимость компании может превысить $500 млрд уже в четверг. Facebook станет всего лишь пятой компанией в этом клубе. Накануне Amazon.com Inc. преодолела отметку в $500 млрд впервые в своей истории, ранее этого добивались только Apple, Microsoft и Alphabet (материнская компания Google).