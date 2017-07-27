Доллар держится у минимума за 30 месяцев в паре с евро

Доллар в четверг держится у минимума за 30 месяцев в паре с евро, тогда как долларовый индекс находится на самых низких отметках за 14 месяцев после заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС по итогам заседания 25-26 июля не стала менять базовую процентную ставку, сохранив ее в диапазоне от 1% до 1,25%.

Евро на 9:22 кв 27 июля стоил $1,1732 по сравнению с $1,1734 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке, за которые единая валюта подорожала на 0,7%.

Курс доллара также стабилен к иене - 111,14 иены/$1 после укрепления иены на 0,6% в среду, евро в паре с японской нацвалютой опустился до 130,34 иены со 130,46 иены накануне.

Общий тон заявлений ФРС был достаточно мягким для того, чтобы ожидания третьего повышения процентной ставки в 2017 году снова ослабли.

При этом инвесторы практически проигнорировали сигналы о том, что ФРС скоро, возможно, уже в сентябре, начнет сокращать портфель активов, раздувшийся до $4,5 трлн после трех раундов количественного смягчения. Вместо этого трейдеры сосредоточились на фактическом подтверждении слабости инфляции.

"Ничто в этом коммюнике не меняет мнения PIMCO о том, что третье повышение ставки в этом году нельзя считать решенным делом, - заявил Ричард Кларида, стратег PIMCO - одного из крупнейших инвесторов рынка госбумаг в мире. - Если с текущего момента до декабря не будет усиления базовой инфляции, следующее решение о повышении ставки, скорее всего, будет принимать уже следующий глава ФРС".

Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, после июльского заседания ФРС никто не ждет изменения ставки в сентябре, тогда как еще 25 июля вероятность ее повышения оценивалась в 8%. Вместе с тем к декабрьскому заседанию вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов возрастает до 51,5%.