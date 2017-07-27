Экономика

09:31 27.07.2017

Свободная торговля между Украиной и Канадой стартует 1 августа

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает 1 августа 2017 года, накануне посол Украины в Канаде Андрей Шевченко даст брифинг по актуальным вопросам.

"Во вторник, 1 августа, официально стартует свободная торговля между Украиной и Канадой: вступит в силу наша соглашение о свободной торговле", - цитирует А.Шевченко посольство Украины в Канаде.

Накануне, 31 июля, посол проведет тематический брифинг для украинских журналистов.

"Будем обсуждать: основные положения Соглашения о свободной торговле; новые возможности для украинских компаний; перспективы для украинско-канадской торговли", - добавил дипломат.

Как сообщалось, соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на экспортируемые в Канаду украинские товары, для канадских товаров сразу будет отменено 72% тарифов, а в течение семи лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Кроме того, взаимно открываются рынки государственных закупок. Отдельные разделы соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Соглашение было подписано в Киеве 11 июля 2016 года. Верховная Рада ратифицировала его 14 марта 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля 2017 года.

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