Экономика

18:32 26.07.2017

Минэкономразвития ожидает первые договоры по концессии госпредприятий в 2018г

Первые договоры по концессии госпредприятий могут быть подписаны в 2018 году, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Если все сложится по плану, в следующем году можем увидеть первые концессионные договоры", – сказал М.Нефедов в среду.

По его словам, рабочая группа в составе представителей Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Министерства инфраструктуры и ЕБРР разрабатывает законопроект о концессии. Параллельно проектный офис Мининфраструктуры "Спильно" прорабатывает концессионные проекты по трем портам – стивидорная компания "Ольвия", Херсонский торговый порт и морской торговый порт "Черноморск".

Как сообщалось, на заседании 4 июля правительство утвердило Концепцию стратегического видения управления госпредприятиями, согласно которой 378 предприятий из общего списка в 3,444 тыс. в долгосрочном периоде останутся в госсобственности, 359 будут переданы в концессию, 893 будут приватизированы, а 1,255 тыс. планируют ликвидировать. При этом ряд портов определен как объекты приватизации, однако министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к правительству с просьбой исключить их из перечня объектов приватизации и внести в список подлежащих концессии. В то же время в опубликованных Минэкономразвития списках объектов для концессии данные морпорты не значатся.

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