Экономика

18:28 26.07.2017

Транснациональные корпорации чаще всего выводят деньги в оффшор через Нидерланды и Британию

Транснациональные корпорации используют сложные и разнообразные структуры для ухода от налогообложения, но при этом чаще всего выводят деньги в оффшоры через пять развитых стран, среди которых с большим отрывом лидируют Великобритания и Нидерланды, говорится в исследовании ученых из Амстердамского университета.

В статье, напечатанной в журнале Nature, авторы исследования делают вывод, что в общей сложности 47% корпоративных инвестиций в оффшоры проводятся через Нидерланды (23%), Великобританию (14%), Швейцарию (6%), Сингапур (2%) и Ирландию (1%).

При этом 18 из 24 самых популярных налоговых убежищ в прошлом были колониями или зависимыми территориями Великобритании, и некоторые сохраняют этот статус до сих пор, отмечается в исследовании. В первой десятке оффшоров лишь Люксембург и Тайвань не имеют столь тесных связей с Соединенным Королевством; возглавляют этот список Британские Виргинские острова.

Согласно данным различных источников, страны Европейского союза ежегодно недосчитываются от 43 млрд евро до 175 млрд евро налоговых поступлений из-за использования офшоров. В США транснациональные корпорации скрывают от налогов в оффшорах как минимум $130 млрд в год.

По оценкам Международного валютного фонда и организации Tax Justice Network, если бы прибыль компаний облагалась налогом по месту хозяйственной деятельности, транснациональные корпорации платили бы на $500-650 млрд больше налогов по всему миру. Из этой суммы развивающиеся страны недополучают около $200 млрд налогов в год, что в 1,5 раза больше международной помощи в целях развития этих государств ($142,6 млрд в 2016 году).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

МЭРТ оценивает рост ВВП Украины в январе-июне на уровне 2,5%

Тендер "Укргазвыдобування" еще на 40 ГРП также выиграли "Белоруснефть" и румынская Tacrom

Госдолг Украины в июне 2017г в долларовом выражении возрос на 0,44%, в гривневом сократился на 0,52%

ЕС обеспокоен своей энергобезопасностью из-за санкций США против РФ

"Укрэнерго" полностью приостановило поставки электроэнергии на НКТ Донецкой области

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэкономразвития ожидает первые договоры по концессии госпредприятий в 2018г

Нефть ускорила рост на данных о падении запасов в США

"Укроборонпром" улучшил по итогам 2016г позиции в ТОП-100 мировых производителей вооружений

Apple намерена построить три завода в США

Омелян советует руководству и владельцам МАУ сконцентрироваться на возврате государству 400 млн грн долга

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА