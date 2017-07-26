Транснациональные корпорации чаще всего выводят деньги в оффшор через Нидерланды и Британию

Транснациональные корпорации используют сложные и разнообразные структуры для ухода от налогообложения, но при этом чаще всего выводят деньги в оффшоры через пять развитых стран, среди которых с большим отрывом лидируют Великобритания и Нидерланды, говорится в исследовании ученых из Амстердамского университета.

В статье, напечатанной в журнале Nature, авторы исследования делают вывод, что в общей сложности 47% корпоративных инвестиций в оффшоры проводятся через Нидерланды (23%), Великобританию (14%), Швейцарию (6%), Сингапур (2%) и Ирландию (1%).

При этом 18 из 24 самых популярных налоговых убежищ в прошлом были колониями или зависимыми территориями Великобритании, и некоторые сохраняют этот статус до сих пор, отмечается в исследовании. В первой десятке оффшоров лишь Люксембург и Тайвань не имеют столь тесных связей с Соединенным Королевством; возглавляют этот список Британские Виргинские острова.

Согласно данным различных источников, страны Европейского союза ежегодно недосчитываются от 43 млрд евро до 175 млрд евро налоговых поступлений из-за использования офшоров. В США транснациональные корпорации скрывают от налогов в оффшорах как минимум $130 млрд в год.

По оценкам Международного валютного фонда и организации Tax Justice Network, если бы прибыль компаний облагалась налогом по месту хозяйственной деятельности, транснациональные корпорации платили бы на $500-650 млрд больше налогов по всему миру. Из этой суммы развивающиеся страны недополучают около $200 млрд налогов в год, что в 1,5 раза больше международной помощи в целях развития этих государств ($142,6 млрд в 2016 году).