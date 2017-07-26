Экономика

18:11 26.07.2017

"Укроборонпром" улучшил по итогам 2016г позиции в ТОП-100 мировых производителей вооружений

Госконцерн "Укроборонпром" по итогам 2016 года занял 62-ю позицию в ежегодном рейтинге ТОП-100 мировых оборонных компаний американского специализированного издания Defense News.

Согласно данным обнародованного на сайте издания рейтинга, выручка "Укроборонпрома" от реализации военной продукции в 2016 году составила $1,075 млрд, что на 17% больше в сравнении с 2015 годом.

Год назад Defense News вывел "Укроборонпром" в своем рейтинге на 68-ю позицию: выручка госконцерна от реализации военной продукции по итогам 2015 года, по данным рейтинга, составила $920 млн, что на 59,75% больше в сравнении с 2014 годом.

В тройке лидеров ТОП-100 мировых производителей вооружений Defense News по итогам 2016 года, как и в прошлогоднем рейтинге, ведущие американские и западно-европейские производители: первое место у Lockheed Martin (США) – с $43,468 млрд, второе – у Boeing (США) - с $29,5 млрд, третье - у ВAE Systems (Великобритания) – с $23,62 млрд

Согласно озвученным "Укроборонпромом" в начале года данным, объем экспорта вооружений и услуг военного и спецназначения предприятий "Укроборонпрома" по итогам 2016 года возрос на 25% по сравнению с 2015 годом - до $756 млн. Суммарный чистый доход предприятий участников "Укроборонпрома" в 2016 году увеличился на 31,2% по сравнению с 2015 годом - до 28,3 млрд грн.

На сегодняшний день участниками "Укроборонпрома", созданного указом президента в декабре 2010 года, выступают 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

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