Тендер "Укргазвыдобування" еще на 40 ГРП также выиграли "Белоруснефть" и румынская Tacrom

Победителями тендера ПАО "Укргазвыдобування" на осуществление 40 операций по гидроразрыву пласта (ГРП) на скважинах выиграли ПО "Белоруснефть" и румынская Tacrom.

Согласно итогам прошедших в среду аукционов в системе ProZorro, по первому лоту тендера на 20 операций ГРП выиграла Tacrom с предложением 95 млн 749,979 тыс. грн, по второму лоту – "Белоруснефть" с предложением 95 млн 664,492 тыс. грн при изначально ожидаемой стоимости до 97,5 млн грн (все – с НДС) по каждому из лотов.

Как сообщалось, ГРП должны быть проведены на протяжении одного года на газовых и газоконденсатных скважинах Шебелинского и Полтавского газопромысловых управлений (ГПУ) преимущественно на глубине 2800-5000 м, но до четырех операций по каждому лоту планируется в скважинах с уплотненными коллекторами на глубинах до 5700 м.

В 2016 году на тендерах "Укргазвыдобування" по осуществлению ГРП победили "Белоруснефть" и румынская Tacrom. Силами этих подрядчиков планируется осуществить 100 ГРП в течение 2016-2017 гг. на месторождениях Шебелинского и Полтавского ГПУ на глубине 2800-5000 м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.