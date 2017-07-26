ГПЗКУ завершила І полугодие с чистой прибылью 297,6 млн грн

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) по итогам января-июня 2017 года получило чистую прибыль в размере 297,577 млн грн против 79,6 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.

Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый доход от реализации в первом полугодии 2017 года сократился на 18,7% - до 6,08 млрд грн.

Валовая прибыль ГПЗКУ в январе-июне сократилась в 2,5 раза - до 542,6 млн грн, операционная - в 2,4 раза, до 179,9 млн грн.

Как сообщалось, в 2016 году ГПЗКУ сократила чистый убыток почти в пять раз по сравнению с 2015 годом - до 765,5 млн грн. Ее чистый доход от реализации в 2016 году возрос на 5,6% - до 13,1 млрд грн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).

Ожидаемый общий объем поставок зерновых из Украины в рамках контракта, по информации Минагропрода, составит 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному договору - 4 млн тонн, второй год - 4,5 тонн, с третьего года по 15-й - минимум 5,17 млн тонн).

Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.