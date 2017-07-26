ЕС обеспокоен своей энергобезопасностью из-за санкций США против РФ

Законопроект о санкциях против РФ, одобренный палатой представителей Конгресса США, ставит под угрозу европейские интересы, в том числе энергетическую безопасность, и Еврокомиссия готова принять ответные меры, говорится в заявлении ЕК.

"Члены Еврокомиссии выразили свои опасения, в частности, из-за потенциального влияния закона на энергетическую независимость ЕС", - сказано в заявлении.

"В зависимости от его (закона - ИФ) применения, он может повлиять на инфраструктуру транспорта энергоресурсов в Европу. Он также может затронуть проекты, критически важные для реализации задачи диверсификации (каналов поставки энергоресурсов в ЕС - ИФ), таких как Балтийский СПГ", - говорится в заявлении.

"ЕС полностью привержен соблюдению санкционного режима в отношении РФ. Однако единство стран G7 в вопросе санкций и тесная координация между союзниками являются ключевым условием обеспечения полного выполнения Минских соглашений", - заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По его словам, если к опасениям ЕС не прислушаются, Еврокомиссия готова к ответным действиям, и это "вопрос дней". "Принцип "Америка превыше всего" не может означать, что интересы Европы ставятся на последнее место", - заявил он. Сейчас ЕС доносит свои опасения до США по всем дипломатическим каналам и продолжит внимательно мониторить ситуацию, сказано в заявлении.