Экономика

14:08 26.07.2017

"Укрэнерго" полностью приостановило поставки электроэнергии на НКТ Донецкой области

С 00:00 26 июля 2017 года полностью приостановлены перетоки электроэнергии на временно неконтролируемые территории Донецкой области, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Территория ОРДЛО на сегодня не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины. Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, происходящих по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не ведутся в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь", - написал он у себя на странице в Facebook.

Как сообщалось, поставки на НКТ Луганской области были приостановлены в ночь на 25 апреля из-за больших долгов.

Продолжение поставок на НКТ Донецкой области увязывалась с необходимостью завершения строительства новой линии электропередач (ЛЭП) к Авдеевке.

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