Экономика

13:29 26.07.2017

УГЦР требует от "Киевстар" и "Vodafone Украина" выключить 3G в Житомире до получения официальных разрешений

Включение мобильными операторами "Киевстар" и "Vodafone Украина" базовых станций 3G Житомире до получения официальных разрешений является нарушением действующего законодательства, констатирует Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР).

"Украинский государственный центр радиочастот прислал компаниям "Киевстар" и "ВФ Украина" предупреждение о нарушении действующего законодательства и требование немедленно выключить указанные базовые станции до получения официальных разрешений на использование радиоэлектронных средств сети ЗG на Житомирщине", - отмечается в сообщении.

В УГЦР надеются, что все мобильные операторы приведут работу своих базовых станций в соответствие с требованиями действующего законодательства и в дальнейшем будут его безусловно соблюдать.

Как отметил в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько, в настоящее время разрешенные на внедрение ЗG в Житомире выдано только оператору lifecell.

"Процесс оформления разрешений для "Киевстар" и "Vodafone Украина" продолжается. Мы будем стараться успеть это сделать сегодня", - отметил он, добавив, что оператор "Vodafone Украина" уже уведомил УГЦР об устранении нарушений законодательства, однако специалисты госоргана еще не успели подтвердить это.

Ранее, мобильные операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина" вечером 25 июля объявили о запуске 3G в Житомире. В свою очередь lifecell, поздно вечером 25 июня обвинил "Киевстар" и "Vodafone Украина" в запуске услуги без соответствующих разрешений, и сообщил о запуске 3G в Житомире утром 26 июля.

Как сообщалось, 24 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины согласовал использование операторами мобильной связи базовых станций 3G в Житомире и Бердичеве

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ЕС обеспокоен своей энергобезопасностью из-за санкций США против РФ

"Укрэнерго" полностью приостановило поставки электроэнергии на НКТ Донецкой области

Суд Лондона продлил приостановку выполнения решения по долгу Украины перед РФ

"Метинвест" в мае нарастил выручку на 22,2% к апрелю, EBITDA - на 13,2%

Глава Госрыбагентства Ковалив покидает свой пост

ПОСЛЕДНЕЕ

"Украинская биржа" в I пол. 2017г увеличила чистый убыток в 5,1 раза

На "отжатые" ЕМЗ и "Донецксталь" из России идут поставки ЖРС и окатышей

Украина и Израиль начали 6-й раунд переговоров по ЗСТ

"Мотор Сич" в I пол.-2017 увеличила консолидированную чистую прибыль

МАУ в суде требует расторгнуть контракт между Ryanair и Львовским аэропортом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Звуковые карты купить
РЕКЛАМА