УГЦР требует от "Киевстар" и "Vodafone Украина" выключить 3G в Житомире до получения официальных разрешений

Включение мобильными операторами "Киевстар" и "Vodafone Украина" базовых станций 3G Житомире до получения официальных разрешений является нарушением действующего законодательства, констатирует Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР).

"Украинский государственный центр радиочастот прислал компаниям "Киевстар" и "ВФ Украина" предупреждение о нарушении действующего законодательства и требование немедленно выключить указанные базовые станции до получения официальных разрешений на использование радиоэлектронных средств сети ЗG на Житомирщине", - отмечается в сообщении.

В УГЦР надеются, что все мобильные операторы приведут работу своих базовых станций в соответствие с требованиями действующего законодательства и в дальнейшем будут его безусловно соблюдать.

Как отметил в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько, в настоящее время разрешенные на внедрение ЗG в Житомире выдано только оператору lifecell.

"Процесс оформления разрешений для "Киевстар" и "Vodafone Украина" продолжается. Мы будем стараться успеть это сделать сегодня", - отметил он, добавив, что оператор "Vodafone Украина" уже уведомил УГЦР об устранении нарушений законодательства, однако специалисты госоргана еще не успели подтвердить это.

Ранее, мобильные операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина" вечером 25 июля объявили о запуске 3G в Житомире. В свою очередь lifecell, поздно вечером 25 июня обвинил "Киевстар" и "Vodafone Украина" в запуске услуги без соответствующих разрешений, и сообщил о запуске 3G в Житомире утром 26 июля.

Как сообщалось, 24 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины согласовал использование операторами мобильной связи базовых станций 3G в Житомире и Бердичеве