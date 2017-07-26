Экономика

13:18 26.07.2017

"Метинвест" в мае нарастил выручку на 22,2% к апрелю, EBITDA - на 13,2%

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в мае 2017 года выросла на 22,2% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $737 млн (в апреле-2017 – $603 млн, в мае-2016 - $533 млн).

Согласно обнародованным в среду предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании в соответствии с МСФО, показатель EBITDA по итогам мая составил $154 млн, что на 13,2% больше по сравнению с апрелем ($136 млн), но на 24,1% меньше по сравнению с маем-2016 ($203 млн).

Как уточняется в отчете, скорректированная EBITDA за май-2017 металлургического дивизиона группы составила $51 млн (в том числе $12 млн от участия в СП), тогда как в мае-2016 года этот показатель составлял $127 млн, в апреле-2017 - $36 млн.

EBITDA горнодобывающего дивизиона в мае составила $85 млн (в том числе от участия в СП - $9 млн), тогда как в мае-2016 - $78 млн, в апреле-2017 - $113 млн.

Расходы управляющей компании - "минус" $6 млн (в апреле-2017 и мае-2016 уровень расходов был аналогичный).

В итоге суммарно EBITDA в мае составила $154 млн (в том числе суммарно от участия в СП - $21 млн), тогда как в апреле - $136 млн, в мае-2016 - $203 млн.

Общая выручка в мае-2017 состояла из выручки метдивизиона группы в размере $610 млн (в апреле - $482 млн, в мае-2016 - $425 млн), горнодобывающего - $288 млн ($306 и $199 млн соответственно), внутригрупповые продажи - "минус" $161 млн ("минус" $185 млн и "минус" $91 млн). В итоге суммарно майская выручка составила $737 млн ($603 млн и $533 млн).

Общая задолженность компании в мае возросла на $14 млн по сравнению с апрелем - до $2,978 млрд. При этом возрос объем денежных средств - на $48 млн, до $185 млн.

Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, - "минус" $10 млн, в том числе покупка основных средств и нематериальных активов - "минус" $12 млн.

В отчете поясняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценивания и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях.

Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы и безотзывные банковские гарантии, и включают денежные средства, заблокированные под покупку иностранной валюты.

Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, облигаций, торгового финансирования, seller notes и субординированных займов от акционеров.

"Метинвест" - вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США, располагает сетью продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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