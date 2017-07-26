Глава Госрыбагентства Ковалив покидает свой пост

Глава Государственного агентства рыбных ресурсов Ярема Ковалив подал заявление об отставке, которое должно быть рассмотрено в ближайшее время на заседании Кабинета министров.

Согласно сообщению Госрыбагентства, соответствующее заявление подано 19 июля.

Комментируя заявление об увольнении, Я.Ковалив отметил, что за время работы в агентстве было осуществлен ряд реформ, которые определили европейский вектор развития украинского рыбного хозяйства.

"Сегодня почти во всех регионах запущен и работает качественно другой рыбоохранный патруль, промышленный вылов рыбы начал выходить из тени, это хорошо видно по показателям вылова, которые выросли в 2016 и 2017 году. Завершается работа с европейцами над системой дистанционного мониторинга промышленного вылова рыбы, продолжается электронизация отрасли, разработаны законопроекты о сертификате происхождения рыбы, Фонде поддержки развития рыбного хозяйства, повышении ответственности за нарушение правил рыболовства", - цитируется в сообщении глава Госрыбагентства.

По его словам, в разы упрощена система выдачи разрешений на промвылов рыбы, рыбная отрасль впервые получит финансовую поддержку в рамках кредита Европейского инвестиционного банка на EUR400 млн, а океанический рыбопромышленный флот через 18 лет убыточности впервые принес государству почти 40 млн грн.

Я.Ковалив отметил, что важным направлением, которое было начато и над которым Госрыбагентство продолжит работу, является сотрудничество с международными партнерами и имплементация их опыта в Украине.

"Я посвятил реформам 28 месяцев своей жизни. Это было очень интересно и очень непросто. Фундамент заложен, поэтому изменения не остановятся. Планирую вернуться в бизнес", – подитожил он.

Как сообщалось, Я.Ковалив возглавлял ведомство с апреля 2015 года.