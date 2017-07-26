На "отжатые" ЕМЗ и "Донецксталь" из России идут поставки ЖРС и окатышей

На ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящее в группу "Метинвест", и метзавод "Донецксталь", находящиеся на временно неподконтрольной Украине территории, управление которыми акционеры утратили с 15 марта текущего года, за апрель-июнь из России было поставлено в общей сложности около 430 тыс. тонн железорудного концентрата и окатышей неизвестного производителя, сообщается в пресс-релизе ГП "Укрпромвнешэкспертиза" в среду.

Эксперт ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Дмитрий Желтяков отметил, что июньское среднесуточное производство украинского товарного неподготовленного железорудного сырья сократилось на 8,4 тыс. тонн (с 134 тыс. тонн до 125,6 тыс. тонн). Противоположная ситуация со среднесуточным производством подготовленного сырья - увеличение с 62,1 тыс. тонн до 68,2 тыс. тонн (на 6,1 тыс. тонн).

Всего в июне было произведено 5812,6 тыс. тонн товарного ЖРС, что на 263,8 тыс. тонн меньше показателя прошлого месяца. Всего с начала 2017 года производство товарного ЖРС отечественными горнорудными компаниями составило чуть более 35 млн тонн, что приблизительно на 2 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

"Общие июньские поставки ЖРС на меткомбинаты Украины горнорудными компаниями страны (с учетом агломерата с ММК им.Ильича и оценочных показателей поставок ЖРС со структурных подразделений на "ArcelorMittal Кривой Рог", но без учета импортного ЖРС) составили 2,613 млн тонн – на 81 тыс. тонн меньше, чем в мае. По сравнению с маем объемы закупок сырья у внутренних производителей существенно снизил МК "Азовсталь" (-61 тыс. тонн). Наибольший рост поставок в июне демонстрировал ММК им.Ильича (+17 тыс. тонн)", - констатировал Д.Желтяков, которого цитирует пресс-служба.

Эксперт добавил, что по данным Государственной фискальной службы, задекларированный экспорт украинского ЖРС в июне упал на 122 тыс. тонн - до 3,581 млн тонн. С начала 2017 года всего было экспортировано около 19,3 млн тонн ЖРС, что на 1,3 млн тонн ниже, чем за аналогичный период 2016г. Наибольшее увеличение поставок произошло в Словакию (+505 тыс. тонн), наибольшее снижение экспорта - в Китай (-3,490 млн тонн).

В пресс-релизе также отмечается, что оценочная средняя июньская стоимость сырья с доставкой на комбинат (без учета импорта) на внутреннем рынке Украины снизилась на 140-210 грн по сравнению с аналогичным показателем за май. Средневзвешенная цена украинского экспорта, по данным ГФС, в июне 2017 составила $54,8/тонна, что на $4,3 ниже, чем в мае.

По мнению экспертов "Укрпромвнешэкспертизы", в июле, скорее всего, будет наблюдаться стабильность экспортных цен или же незначительное снижение перед ростом в августе, вслед за динамикой индексов в Китае. На украинском рынке цены могут вырасти уже в июле.

Как сообщалось, в ОРДО периодически возобновляют работу "отжатых" предприятий группы "Метинвест" и "Донецкстали", управление над которыми было утрачено компаниями на неподконтрольной территории с 15 марта текущего года. По данным источников, формально поставки ЖРС осуществляются из "Росрезерва", но реально - с горнорудных предприятий "Северстали".

Ранее также сообщалось, что ЖРС "Северстали" начала поступать на ж/д станции, находящиеся поблизости от границы с Украиной (Донецкой областью). При этом РЖД решением от 10 апреля ввели 25%-ю скидку на перевозки ЖРС со станции Череповец-II (обслуживает Череповецкий меткомбинат "Северстали") на станцию Успенская (Ростовская область) и со станции Костомукша-товарная ("Карельский окатыш") на станцию Лиски (Воронежская область, рядом расположен порт на реке Дон).

По данным издания "Металл Эксперт", первые поставки в их адрес начались в апреле: с Череповецкого меткомбината "Северстали" было отгружено порядка 11 тыс. тонн концентрата. В целом с ГОКов "Северстали" и "Металлоинвеста" поставки оценивались в апреле до 60 тыс. тонн концентрата и до 100 тыс. тонн окатышей.

Кроме того сообщалось, что генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков предостерегал от незаконной эксплуатации своих активов, оставшихся на временно неподконтрольных Украине территориях, в том числе от поставок металлургического сырья этим предприятиям: "В случае выявления таких незаконных действий в отношении нарушителей (компаний и их менеджмента) на основании украинского, российского и международного законодательства будут инициированы уголовные дела, санкции биржевых площадок, где котируются их акции, ограничения со стороны международного финансового сообщества".

В марте СМИ сообщали, что российское правительство рекомендовало "Северстали" и "Металлоинвесту" рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также обе компании опровергали эту информацию.