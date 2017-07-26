"Мотор Сич" в I пол.-2017 увеличила консолидированную чистую прибыль

ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) в январе-июне 2017 года увеличило консолидированную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 78,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 2 млрд 288,254 млн грн, сообщило предприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Консолидированный чистый доход "Мотор Сичи" в отчетном периоде возрос на 34,7% - до 6 млрд 819,077 млн грн. В то же время возросла и себестоимость реализованной продукции - на 62,6% - до 2 млрд 944,673 млн грн. В результате, консолидированная валовая прибыль предприятия возросла на 19,1% - до 3 млрд 874,404 млн грн.

Всего консолидированная операционная прибыль "Мотор Сичи" за первое полугодие увеличилась на 49,2% - до 2 млрд 574,675 млн грн.

В январе-марте 2017 года консолидированная чистая прибыль "Мотор Сич" по МСФО возросла в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1 млрд 456,802 млн грн, консолидированный чистый доход возрос на 63,4% - до 3 млрд 430,575 млн грн, консолидированная валовая прибыль - на 46,3%, до 1 млрд 977,759 млн грн, консолидированная операционная прибыль – в 2,9 раза, до 1 млрд 524,951 млн грн.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 28 июля проведет аукцион на "Украинской бирже" (УБ, Киев) по продаже пакета акций предприятия, которые находятся на балансе ликвидируемого банка "Финансы и Кредит" (Киев).

Стартовая цена продажи установлена на уровне 2,247 тыс. грн за акцию. Ценные бумаги будут продаваться двумя лотами: первый - объемом 10,2 тыс. акций (0,491% акций предприятия) общей стоимостью 22 млн 919,4 тыс. грн; второй - объемом 9,188 тыс. акций (0,442%) общей стоимостью 20 млн 645,436 тыс. грн.

Брокером по продаже выступает ООО "Инвестиционный капитал Украина" (Киев, компания группы ICU).

По данным УБ курс акций "Мотор Сичи" по итогам торгов 25 июля повысился на 0,16% - до 2,446 тыс. грн за шт.