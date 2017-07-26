Philip Morris намерен сокращать выпуск сигарет в пользу систем нагревания табака

Компания Philip Morris намерена постепенно сокращать производство традиционных сигарет и заменить их системами нагревания табака - IQOS.

"Когда 50-60% потребителей перейдут на новую продукцию при 100% осведомленности о ней, можно будет переходить к действиям по сокращению производства сигарет. В противном случае мы получим нелегальную продукцию", - заявил главный исполнительный директор компании Андре Каландзопулос в интервью газете "Ведомости", опубликованном в среду.

По его словам, "хотелось бы начать эти процессы на небольших рынках, где изменения могут осуществляться гораздо быстрее".

"Уже несколько десятилетий мы работаем в условиях довольно жестких законодательных ограничений. Дальнейшее развитие нашего бизнеса во многом будут определять инновационные продукты с потенциально пониженным риском, т.е. те продукты, в которых отсутствует процесс горения табака, и вследствие этого вред существенно меньше по сравнению с обычными сигаретами. Государство должно на законодательном уровне признать новую продукцию", - считает он.

А.Каландзопулос также сообщил, что, согласно отчету о результатах деятельности компании, во II квартале 2017 г. доля рынка IQOS Heatsticks в Москве составила 0,6%. "При этом уровень переключения потребителей довольно высок - из тех курильщиков, кто приобрел IQOS в Москве и Санкт-Петербурге, 71% полностью или преимущественно переключились на него с сигарет. Сейчас, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, мы продаем IQOS еще в пяти российских городах", - уточнил он.

По его словам, в настоящее время компания выпускает IQOS в Болонье. Планируется также модернизировать фабрику "ФМ Ижора" в Ленинградской области и производить там табачные стики. "Со временем мы откроем производственные предприятия по всему миру. Пока фабрика в Ленинградской области будет обслуживать российского потребителя, а также работать на экспорт", - заявил он.

"Если мы хотим переключить 10% российских потребителей на IQOS, то на каждые 10% придется потратить $500 млн только на оборудование. А еще затраты на техническое сотрудничество, исследования восприятия потребителей и проч. Это сильно отличается от производства сигарет. Но в конечном итоге по мере роста у нас будут появляться новые производственные площадки. Наша амбициозная цель - переключить курильщиков как можно скорее", - сказал глава компании.

Согласно финансовому отчету за I квартал 2017 г., на продажи IQOS пришлось 7% выручки PMI. В 2017 году компания планирует произвести 32 млрд штук этих устройств.