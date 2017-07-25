"Энергоатом" в I полугодии увеличил чистую прибыль на 45,7%

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2017 года увеличило чистую прибыль на 45,7% (на 511,153 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 1 млрд 629,228 млн грн.

Согласно отчетности на сайте генкомпании, ее чистый доход в первом полугодии возрос на 24,9% (на 4 млрд 92,079 млн грн) – до 20 млрд 520,968 млн грн, валовая прибыль – на 42,6% (на 1 млрд 571,716 млн грн), до 5 млрд 258,488 млн грн.

Как сообщалось, "Энергоатом" в январе-июне 2017 года увеличил производство электроэнергии на 13,4% (на 5,403 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 45,726 млрд кВт-ч.

Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП "Энергорынок" по итогам первого полугодия 2017 года составила 59,9%, в общей структуре производства электроэнергии в стране – 58,4%.

"Энергоатом" в 2016 году снизил чистую прибыль в 4,5 раза (на 646,679 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 187,126 млн грн. Чистый доход НАЭК в 2016 году возрос на 9,6% (на 3 млрд 163,981 млн грн) – до 36 млрд 67,864 млн грн, тогда как валовая прибыль сократилась на 22,7% (на 1 млрд 676,897 млн грн) – до 5 млрд 723,969 млн грн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с Южно-Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.