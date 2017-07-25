Экономика

18:38 25.07.2017

"Киевстар" направит на выплату дивидендов по результатам 2014-2015г 1,5 млрд грн

Мобильный оператор АО "Киевстар" направит на выплату дивидендов по результатам 2014-2015 гг. 1,499 млрд грн, в том числе 695 млн грн за 2014 год и 804 млн грн за 2015 год, сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, соответствующее решение утверждено общим собранием акционерного общества 17 июля 2017 года.

Перечень лиц, имеющих право на дивиденды, должен быть создан до 9 августа 2017 года. Выплату дивидендов планируется осуществить с 15 августа по 5 декабря 2017 года.

Согласно сообщению, дивиденды будут выплачены непосредственно акционерам несколькими долями.

"Даты выплат дивидендов несколькими долями пропорционально всем лицам, имеющим право на получение дивидендов: 15 августа, 5 сентября, 4 октября и 7 ноября 2017 года", - отмечается в информации.

Как сообщалось, мобильный оператор "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") в апреле решил направить на выплату дивидендов 1,4 млрд грн.

"Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуется свыше 25 млн абонентов мобильной связи.

Акционеры "Киевстара" – международная группа VEON Ltd. (ранее – VimpelCom ltd), офис в Нидерландах.

Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже (NASDAQ), Нью-Йорк.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Энергоатом" в I полугодии увеличил чистую прибыль на 45,7%

НКРЭКУ обязала облэнерго использовать площадки ProZorro при закупках

Суд отменил решение о взыскании с "Укртрансгаза" 320 млн грн в пользу "Турболинкса"

"Укртелеком" в I полугодии увеличил чистую прибыль вдвое

Минюст подал кассацию на решение апелляционного хозсуда об отмене взыскания дивидендов "Газтранзита"

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ рекомендовал Ощадбанку изъять из соглашений об осуществлении социальных выплат обязательные допуслуги

УГЦР отвергает обвинения "Зеонбуда" в использовании некачественного оборудования для измерения покрытия цифрового телевидения

Цены на нефть растут на обещании Саудовской Аравии ограничить экспорт

В центре Киева будет ограничено движение автотранспорта в связи с празднованием годовщины Крещения Руси-Украины 27-30 июля

Минэкономразвития выступает против законопроекта об обязательной установке счетчиков воды и тепла

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа спортивных костюмов на price.ua
РЕКЛАМА