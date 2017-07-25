Украина за 5 мес. импортировала 5,7 млрд куб. м газа на $1,3 млрд

Украина в январе-мае 2017 года импортировала 5 млрд 681,003 млн куб. м природного газа на общую сумму $1 млрд 327,488 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Средняя цена импортированного страной газа, согласно данным Госстата, в мае-2017 составила $212,6 за 1 тыс. куб. м против $209,6 – в апреле, $234,7 – в марте-2016, $252,5 – в феврале и $244,6 – в январе.

От контрагентов из Швейцарии в январе-мае-2017 получено 2 млрд 418,188 млн куб. м газа на $569,602 млн, Германии – 1 млрд 646,52 млн куб. м на $385,152 млн, Франции – 617,84 млн куб. м на $148,15 млн, Польши – 531,762 млн куб. м на $116,57 млн, Великобритании – 218,754 млн куб. м на $52,899 млн, Венгрии – 115,325 млн куб. м на $24,988 млн, Люксембурга – 74,129 млн куб. м на $16,021 млн, Австрии – 25,612 млн куб. м на $6,074 млн, Словакии – 25,118 млн куб. м на $6,144 млн, Чехии – 7,755 млн куб. м на $1,886 млн,

Импорт газа с контрагентами из РФ в 2017 году не осуществляется.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, Украина в 2016 году импортировала 10 млрд 904,577 млн куб. м природного газа на общую сумму $2 млрд 190,823 млн. Весь газ импортировался со стороны Европы.

В том числе НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году импортировал около 8,2 млрд куб.м. газа у 15 европейских поставщиков на сумму около $1,6 млрд. В целом импортом газа в Украину в прошлом году занималось более 20 компаний.