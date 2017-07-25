Экономика

15:30 25.07.2017

"Укртелеком" в I полугодии увеличил чистую прибыль вдвое

ПАО "Укртелеком" в январе-июне 2017 года получило чистую прибыль в размере 355,3 млн грн, что почти в два раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

Согласно отчету компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку во вторник, чистый доход ПАО за отчетный период уменьшился на 1,5% - до 3,154 млрд грн.

Валовая прибыль "Укртелекома" за отчетный период увеличилась на 18% - до 1,35 млрд грн.

"Укртелеком" является крупнейшим оператором фиксированной связи в стране, продвигает мобильную связь в стандарте 3G.

Конечным владельцем "Укртелекома" является группа "СКМ" бизнесмена Рината Ахметова.

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