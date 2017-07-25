Авиакомпания "Анда Эйр" сохранила сертификат эксплуатанта, выполнив требования Госавиаслужбы

Авиакомпания "Анда Эйр" (Киев) выполнила требования Государственной авиационной службы Украины по соблюдению требований Воздушного кодекса и внесла в свой сертификат эксплуатанта второе воздушное судно MD-83 с регистрационным знаком UR-COU.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Госавиаслужбе во вторник, в соответствии с п. 6 ст. 10 Воздушного кодекса Украины для обеспечения безопасности полетов и бесперебойной работы транспортной системы страны в части воздушных перевозок авиакомпания должна обеспечить эксплуатацию не менее двух воздушных судов.

Ранее Госавиаслужба рассматривала возможность приостановки сертификата эксплуатанта "Анда Эйр" 25 июля из-за несоответствия этому требованию Воздушного кодекса - компания эксплуатировала только одно воздушное судно.

ООО "Авиакомпания "Анда Эйр" зарегистрирована в Киеве в конце 2015 года. Ее учредителями выступили экс-глава авиакомпании "Дарт" Сергей Шаменко и Георгий Аванесов. С.Шаменко выступает также руководителем компании "Анда Эйр". Уставный капитал компании, согласно реестру, составил 50 тыс. грн.

С.Шаменко сообщал, что инвестиции в проект составят $15 млн, сроки окупаемости рассчитаны на три года. Инвесторы, в основном, иностранные.

Госавиаслужба 8 сентября 2016 года выдала ООО "Анда Эйр" лицензию на перевозку пассажиров воздушным транспортом, а также компания получила сертификат эксплуатанта воздушных судов.