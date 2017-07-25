Экономика

15:00 25.07.2017

Минюст подал кассацию на решение апелляционного хозсуда об отмене взыскания дивидендов "Газтранзита"

Министерство юстиции Украины подало кассационную жалобу на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, который отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн грн дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа Антимонопольного комитета Украины, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Министерство юстиции уже подало кассационную жалобу. Мы считаем данное решение апелляционного суда незаконным, предвзятым", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Министр также сообщил, что по этой ситуации "были переданы соответствующие материалы в правоохранительные органы ".

"Мы будем продолжать выполнять решения суда, которым взыскано с "Газпрома" 173 млрд грн. Это решение подтверждено всеми судебными инстанциями... Все препятствия, которые будут создаваться, мы будем их отменять законным способом", - сказал П.Петренко.

Ранее в этот день стало известно, что Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн грн дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа Антимонопольного комитета Украины. Соответствующее решение суда от 17 июля обнародовано в Едином госреестре.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату.

"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций – турецкой компании Turusgas.

"Газтранзит" создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев–Тирасполь–Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.

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