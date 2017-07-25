Минюст подал кассацию на решение апелляционного хозсуда об отмене взыскания дивидендов "Газтранзита"

Министерство юстиции Украины подало кассационную жалобу на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, который отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн грн дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа Антимонопольного комитета Украины, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Министерство юстиции уже подало кассационную жалобу. Мы считаем данное решение апелляционного суда незаконным, предвзятым", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Министр также сообщил, что по этой ситуации "были переданы соответствующие материалы в правоохранительные органы ".

"Мы будем продолжать выполнять решения суда, которым взыскано с "Газпрома" 173 млрд грн. Это решение подтверждено всеми судебными инстанциями... Все препятствия, которые будут создаваться, мы будем их отменять законным способом", - сказал П.Петренко.

Ранее в этот день стало известно, что Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн грн дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа Антимонопольного комитета Украины. Соответствующее решение суда от 17 июля обнародовано в Едином госреестре.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату.

"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций – турецкой компании Turusgas.

"Газтранзит" создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев–Тирасполь–Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.